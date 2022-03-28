В Китае объявили крупнейший локдаун за два года из-за COVID-19. Жители сметают продукты с полок магазинов

Как сообщал ivbg.ru, на фоне нового пика заболеваемости штаммом коронавируса «стелс-омикрон» (omicron, BA.2) в Китае начали фиксировать смерти. До этого последний раз смерть из-за COVID-19 была зарегистрирована в стране 25 января 2021 года. Также фиксируются высокие показатели заболеваемости, подобный уровень был там лишь в самом начале 2020 года, еще до объявления пандемии.

В связи с этим в финансовой столице Китая Шанхае начался новый локдаун. Весь город закроют на девять дней из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Карантин станет наиболее масштабным с начала 2020 года в Ухане, когда на 76 дней заперли в домах 11 миллионов человек.

Associated Press фиксировал в панические закупки в Шанхае продуктов питания, напитков и предметов домашнего обихода. Во время локдауна люди обязаны оставаться дома, все поставки будут оставлять на контрольно-пропускных пунктах, чтобы удостовериться, что они не контактировали с миром. Офисы и предприятия, чья работа не является необходимой, закроются, а общественный транспорт перестанет ходить.