Водитель Porsche пытался вывезти из России в Эстонию почти 100 пачек табака для кальяна

Автомобиль Porsche Cayenne остановили на таможенном посту МАПП Ивангород в Кингисеппском районе Ленобласти.

Во время осмотра таможенники решили провести дополнительную проверку. Машину просканировали и обнаружили в потолочном пространстве под внутренней обшивкой 96 упаковок курительной смеси для кальяна. Общий вес спрятанного груза — более 25 кг.

Фото: СЗТУ

Товар изъяли и передали на экспертизу. В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Выборгском районе водитель тягача пытался тайком провезти через МАПП «Торфяновка» сотню батареек и блесен.