Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге

В Петербурге сняли на камеру так называемую снежуру.

Фотографиями с одного из водоемов, где снег сбивается в вязкую пластичную массу, публикует РИА Новости в своем tg-канале 28 марта.

Снежура образовывается, когда обильный снегопад идет при почти нулевой температуре воды. В итоге падающий в водоем снег не тает, а сбивается в вязкую пластичную массу.