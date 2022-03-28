Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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В Петербурге сняли на камеру так называемую снежуру.

Фотографиями с одного из водоемов, где снег сбивается в вязкую пластичную массу, публикует РИА Новости в своем tg-канале 28 марта.

Снежура образовывается, когда обильный снегопад идет при почти нулевой температуре воды. В итоге падающий в водоем снег не тает, а сбивается в вязкую пластичную массу.

Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге снежура, снегопад, Петербург, необычное явление
Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге снежура, снегопад, Петербург, необычное явление
Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге снежура, снегопад, Петербург, необычное явление
Фото: РИА Новости
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Необычные последствия снегопада запечатлели на кадрах в Петербурге снежура, снегопад, Петербург, необычное явление
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