Момент падения куска плитки на голову девушки в Петербурге попал на видео

Реанимация госпитализировала девушку на Варшавской улице в Петербурге, после падения на нее части фасада здания.

Видео публикует очевидец в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 28 марта.

На кадрах видно, как девушка выходит из стоматологической клиники и, не успев закрыть дверь, получает удар прилетевшим куском плитки. Она сразу забежала обратно в стоматологию в ожидании реанимации. Состояние пострадавшей пока неизвестно.

Это не первый подобный случай в Петербурге за последнее время. Ранее мы публиковали видео. На нем было показано, как неизвестные решили развлечься, сбросив кирпич с 19 этажа высотки. Проходящую в этот момент девушку спас козырек.