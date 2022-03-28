Мясников развеял популярный миф о коронавирусе

По словам телеведущего, наличие антител к коронавируса не гарантирует защиту от новых штаммов.

Об этом Александр Мясников рассказал в эфире передачи «О самом главном». Так, антитела после перенесенного коронавируса не смогут защитить человека от новых штаммов.

На самом деле, антитела ни после перенесенного коронавируса, ни после сделанной вакцины, не защищают человека на 100%. На какую-то степень, конечно, защищают, но мы сплошь и рядом знаем, что болеют коронавирусом и по два раза в год, и вакцинированные тоже болеют, — говорит Мясников.

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