В чем опасность ношения старых масок?

Как рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с ura.ru, на старых медицинских масках остаются бактерии и вирусы. При повторном использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), они попадают в организм.
«Когда человек начинает дышать через нее, это все начинает намокать от дыхания. Когда снег, дождь, низкие температуры, маска увлажняется быстрее. И происходит обратное всасывание», – сообщил Владимир Зайцев
По словам эксперта, старые СИЗ могут спровоцировать обострение бронхолегочных заболеваний и болезней ЛОР-органов.
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30.11.2021 3368