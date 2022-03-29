Видео: вместо военных городков в Выборге появятся музеи и школа

Военные городки переходят от Министерства обороны России в собственность Ленинградской области.

Зампред Правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой во время рабочей поездки в Выборг рассказал, что в доме номер 57 по Крепостной улице разместят общеобразовательную школу, а в доме номер 26 — одно из отделений областного центра «Авангард», также там Военный музей Карельского перешейка.

У меня есть идея сделать здесь уникальный центр «Авангард». В России нет ещё центра «Авангард», посвящённого морской тематике. Парусный спорт, морское дело, школы юнг — мне кажется, в этом может быть особенность выборгского центра. Ко мне также обратились представители местных ветеранских организаций с просьбой создать здесь место памяти героев-земляков, в том числе, тех, кто сегодня сражается против нацизма, участвуя в спецоперации на Украине, — отметила Депутат ГосДумы РФ Ольга Занко.

Напомним, что здания пустуют уже много лет и постепенно разрушаются. Комитет по сохранению памятников даже налагал штрафы на собственника за ненадлежащее содержание имущества. Ведь городки являются объектами культурного наследия.