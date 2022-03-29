Сергей Перминов в Гатчине обсудил развитие района и текущие вопросы

Во вторник, 29 марта, замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор РФ Сергей Перминов встретился в Гатчине с врио руководителя региональной общественной приемной председателя партии в Ленобласти Людмилой Нещадим и секретарем Гатчинского местного отделения партии Виталием Филоненко.

В ходе встречи рассмотрели работу общественной приемной и основные актуальные вопросы от жителей. Отдельное внимание уделили обсуждению повестки и актуальных задач партийной работы.

«Работа приемной – чрезвычайно важное в текущих обстоятельствах и условиях направление нашей партийной деятельности. Необходим диалог и оперативная, системная, исчерпывающая работа с запросом жителей», – отметил Сергей Перминов.