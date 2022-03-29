Ленинградская область отмечает 80-летие первого партизанского обоза

Местом памятных мероприятий стал мемориал «Разорванное кольцо».

Сегодняшнее мероприятие — это финал проекта «Партизанский обоз», в нем приняли участие делегации Новгородской и Псковской областей — территорий, где в годы Великой Отечественной войны формировалось партизанское движение и проходил путь героев, переправлявших продовольствие в Ленинград.

«Удивительная история о партизанском обозе, которая на юге России, откуда я родом, совершенно была не известна. Когда я впервые услышала про эту историю, я подумала — вот откуда растут корни той дружбы и благородства, которые продемонстрировали все граждане нашей страны во время Акции «Мы вместе», когда мы все помогали друг другу во время тяжёлого периода пандемии», — поделилась депутат Государственной думы РФ Елена Цунаева.

Напоминаем, что в апреле 2021 года в Ленобласти стартовал очередной этап «Вахта памяти». Три тысяч человек (из них 900 – ленинградцы) стали участниками поисковых экспедиций. В 2020 году поисковые работы в рамках проекта «Всероссийская вахта Памяти» прошли в 16 районах 47 региона. За 2020 год поисковым отрядам удалось обнаружить и захоронить 3254 советских воина, погибших в годы cоветско-финской и Великой Отечественной войн. Из них 64 были опознаны. По подсчетам самих бойцов, почти четыреста тысяч солдат еще не найдены в Ленобласти.

Ленинградская область на протяжении 30 лет активно работает в рамках Всероссийской Вахты памяти (первая «Вахта» в регионе была проведена в 1990 году).