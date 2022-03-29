В Ленобласти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос почти на 20%

За минувшую неделю, с 21 по 27 марта, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленобласти вырос 19,9%. Заболеваемость выросла по всем возрастным группам.

Так, за неделю в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 35 человека, 22 из них – дети. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 176 человек.