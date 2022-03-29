OBI опровергла информацию о начале работы в России

Немецкая сеть товаров для дома и строительства OBI не подтвердила возобновление деятельности в России.

Об этом 29 марта пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Все 27 магазинов в России останутся закрытыми на неопределенный срок, как было обозначено компанией ранее.

Ранее РИА Новости сообщали, что OBI в России «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Как оказалось, информация была недостоверной.