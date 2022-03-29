Сидящий на домашнем аресте блогер Хованский остался без девушки

Черная полоса в жизни Юрия Хованского, находящегося под следствием, не прекращается. Его девушка объявила о разрыве отношений.

Об этом Маша Нелюбова рассказала подписчикам у себя на онлайн-трансляции. Фрагмент видео, где девушка озвучивает причины публикует Mash на Мойке вечером, 29 марта.

По словам Нелюбовой, расстаться с известным блогером она собиралась еще незадолго до его ареста. Однако когда Хованского задержали за оправдание терроризма, девушка посчитала, что эта ситуация не лучшее время для разрыва отношений.

Некоторые пользователи упрекнули Марию Нелюбову, что даже сейчас, когда положение ее бывшего сожителя более оптимистичное, расставание — будто «нож в спину». Однако героиня видео заявила, что к такому решению они пришли обоюдно.

Одна из возможных причин расставания пары — пристрастие Юрия Хованского к алкоголю. По крайней мере, Нелюбова подметила, что если бы не пагубная привычка, отношения вероятно удалось бы сохранить.