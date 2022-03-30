Перминов обсудил повестку и санкции с активом студентов ЛГУ имени Пушкина

Зампред комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, сенатор РФ Сергей Перминов обсудил с представителями студенческого сообщества Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина международную и внутрироссийскую повестку.

Он отметил, что студенты с большим интересом отнеслись к дискуссии.

«Мы честно и открыто обменялись мнениями в стенах университета по актуальной международной повестке, включая выход России из Совета Европы, по работе таких российских институтов, как Госсовет и федеральные территории. Эта «обратная связь», убежден, будет полезна для обеих сторон нашей беседы», – сказал Перминов.

Он также выразил признательность ректору университета Григорию Двасу за возможность встречи с активом студентов в ходе региональной недели.