В Ленобласти в этом году реализуют три инвестпроекта в птицеводстве

В Ленобласти в 2022 году будет реализовано три инвестпроекта в птицеводстве — по строительству собственных репродукторов и наращивание мощностей производства яиц.

Так, на территории птицефабрики «Войсковицы» запланировано строительство нового комплекса племенного репродуктора для производства 44,4 млн шт. инкубационного яйца в год. А на территории АО «Птицефабрика Синявинская» — строительство племенного репродуктора 1-го порядка и расширения репродуктора 2-го порядка. На «Птицефабрике «Роскар» будет увеличено производство яйца на 120 млн шт. в год.

В среду, 30 марта, Александр Дрозденко встретился с руководителями крупнейших птицеводческих предприятий. Глава региона отметил, что птицефабрики готовы увеличить объемы производства и заниматься собственным разведением птицы, производством инкубационного яйца.

«В этой ситуации область готова увеличивать финансирование, но здесь необходима поддержка федерального правительства. Мы направим обращение в Минсельхоз РФ, чтобы при корректировке бюджета были предусмотрены ассигнования на компенсацию расходов на капитальное строительство при реализации инвестпроектов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также обсудил вопрос об обеспечении производств льготными кредитами с господдержкой.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть занимает первое место в России по объему производства яиц уже не первый год — 3,2 млрд штук в год, свыше 7% от общего объема по РФ и 72% от производства в СЗФО в 2020 году.