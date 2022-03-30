Подробности: в столкновении самосвала и «Газели» под Петербургом пострадало 4 человека

Автор: Анастасия Щербакова
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В серьезном ДТП на Горском шоссе пострадавших оказалось намного больше. 

Информация об этом появилась у портала Фонтанка ближе к вечеру, 30 марта. По обновленным данным, в аварии на Горском шоссе пострадали четверо. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Мегаполис

Как ранее писал ivbg.ru, столкнулись самосвал и ГАЗель «Соболь». Обе машины улетели в кювет. Грузовик что поменьше, был сильно деформирован. Его водителя МЧС пришлось вырезать из кабины. Самосвал при этом завалился на бок.

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30.03.2022 29
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