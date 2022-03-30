Подробности: в столкновении самосвала и «Газели» под Петербургом пострадало 4 человека

В серьезном ДТП на Горском шоссе пострадавших оказалось намного больше.

Информация об этом появилась у портала Фонтанка ближе к вечеру, 30 марта. По обновленным данным, в аварии на Горском шоссе пострадали четверо. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.

Как ранее писал ivbg.ru, столкнулись самосвал и ГАЗель «Соболь». Обе машины улетели в кювет. Грузовик что поменьше, был сильно деформирован. Его водителя МЧС пришлось вырезать из кабины. Самосвал при этом завалился на бок.