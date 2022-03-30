Южная Осетия намерена войти в состав России

Глава Южной Осетии назвал вхождение в состав РФ стратегической целью страны.
Как передает 30 марта РИА Новости, Южная Осетия стремится к присоединению к России и анонсирует «юридические шаги». Об этом заявил непосредственно глава республики Анатолий Бибилов.
Главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа – объединение в рамках одного государства. Это государство – Российская Федерация. <…> Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время, – сказал Анатолий Бибилов.
По словам главы республики, такая возможность у Южной Осетии была еще 2014 году, однако она была «упущена».
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