«Ушла эпоха»: Брюс Уиллис завершает карьеру из-за серьезной болезни

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис страдает серьезным недугом. Болезнь не позволит ему продолжать актерскую деятельность.

Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует всё обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — пишет в соцсетях супруга актера.