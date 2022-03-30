«Ушла эпоха»: Брюс Уиллис завершает карьеру из-за серьезной болезни

Звезда голливудских боевиков Брюс Уиллис страдает серьезным недугом. Болезнь не позволит ему продолжать актерскую деятельность.
Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует всё обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила, — пишет в соцсетях супруга актера.
Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждений головного мозга. В результате недуга могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.
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