На заводе под Петербургом нашли огромную авиационную бомбу

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Ржавый боеприпас внушительных размеров лежал среди строительного мусора на территории Средне-невского судостроительного завода.

Об этом вечером, 30 марта, пишет портал Мегаполис. Опасную находку обнаружили около 17:00 вечера.

На заводе под Петербургом нашли огромную авиационную бомбу фугас, снаряд, разминирование, Боеприпасы в Санкт-ПетербургеФото: Мегаполис
На заводе под Петербургом нашли огромную авиационную бомбу фугас, снаряд, разминирование, Боеприпасы в Санкт-ПетербургеФото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Трактор убирал мусор, чистили территорию. Примерно в семь часов мы уходили с завода – к этому времени приехали сотрудники МЧС и минеры, — поделился очевидец.

Рассмотреть ближе снаряд автору фото не дали сотрудники завода. До приезда профильных служб территорию огородили.

Вам будет интересно
На заводе под Петербургом нашли огромную авиационную бомбу фугас, снаряд, разминирование, Боеприпасы в Санкт-Петербурге
В Петербурге спасли кошку, выброшенную из окна в пакетах
В Петербурге волонтеры «Кошкиспаса» спасли кошку, которую завернули в два пакета и выбросили из окна. Пакет зацепился за дерево, и кошка...
30.03.2022 54
Автор