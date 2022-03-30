На заводе под Петербургом нашли огромную авиационную бомбу

Ржавый боеприпас внушительных размеров лежал среди строительного мусора на территории Средне-невского судостроительного завода.
Об этом вечером, 30 марта, пишет портал Мегаполис. Опасную находку обнаружили около 17:00 вечера.
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Фото: Мегаполис
Трактор убирал мусор, чистили территорию. Примерно в семь часов мы уходили с завода – к этому времени приехали сотрудники МЧС и минеры, — поделился очевидец.
Рассмотреть ближе снаряд автору фото не дали сотрудники завода. До приезда профильных служб территорию огородили.
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