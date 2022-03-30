Референдум по присоединению Южной Осетии к России пройдет в ближайшее время

Общенародное голосование в Южной Осетии пройдет сразу после выборов президента республики, 10 апреля.

Об этом вечером, 30 марта, пишет РИА Новости.

Спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев заявил, что референдум о присоединении республики к России состоится в ближайшее время.

Референдум о вопросе присоединения Южной Осетии к России состоится в ближайшее время, (сказал) спикер парламента Южной Осетии Алан Тадтаев, — говорится в сообщении.

О желании республики присоединиться к РФ стало известно ранее.