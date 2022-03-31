Инженера будут судить за падение ребенка в колодец в Новом Девяткино

По информации ivbg.ru, в суд передано уголовное дело в отношении 56-летнего главного инженера из Санкт-Петербурга. Организация, в которой он работал, отвечает за ливневые канализации в Новом Девяткино Всеволожского района.

В сентябре 2021 года во время прогулки с бабушкой пятилетний мальчик прыгнул на лист фанеры. Оказалось, что он прикрывал колодец, в который и упал ребенок, получив перелом плеча.

Самой организации внесено представление, по результатам которого генеральный директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности.