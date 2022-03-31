Гепатолог назвала продукты для оздоровления и регенерации печени

Гастроэнтеролог, гепатолог Ирина Учурова перечислила продукты, которые рекомендуется употреблять для оздоровления печени. В таких продуктах должны содержаться антиоксиданты, пектин или омега-3 жирные кислоты.

Источником антиоксидантов является свежая зелень: кинза, укроп, петрушка, сельдерей, мята и базилик. Ее следует добавлять в салаты.

Пектины содержатся в свекле, яблоках, персиках, абрикосах, айве, груше, винограде, малине и смородине, ежевике, крыжовнике, сливе.

Омега-3 можно получить из морской рыбы, морепродуктов, тыквенных семечек, кунжутного семени, куриного филе, яйца и гороха.

Избавиться от токсинов и других вредных веществ также помогут продукты с высоким содержанием клетчатки. Например, отруби, хлеб из муки грубого помола, белокочанная капуста, нут, чечевица, перловая крупа, тыква, авокадо, пшеничная крупа, брокколи, гречка, яблоки.