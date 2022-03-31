В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 марта.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кировском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.