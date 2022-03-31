В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 172 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 31 марта.
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30.03.2022 202
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Кировском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Извара (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Колчаново (+1), Сясьстрой (+6), Хвалово (+2), Кисельня (+1), Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+15), Кудрово (+9), Проба (+1), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Ваганово (+1), Новосаратовка (+2), пгт. им. Морозова (+3), Старая (+5), Романовка (+2), Бугры (+1), Ириновка (+1), Корнево (+1), Рахья (+1), СНТ «Ромашка» (+1), Плинтовка (+1), Вартемяки (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+9), Победа (+2), Рощино (+1), Советский (+4), Светогорск (+1), Каменногорск (+5), Черкасово (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Коммунар (+1), Дружная Горка (+1), Карташевская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Кингисеппский (+1), Большая Пустомержа (+1).
- Киришский район: Кириши (+3), Будогощь (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1), Чашковичи (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Ропша (+1), Лебяжье (+1), Яльгелево (+1), Нижний Хутор (+1), Рюмки (+1).
- Лужский район: Луга (+4).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Гостицы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+9), Сельцо (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2).