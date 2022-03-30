Вирусолог, профессор Петр Чумаков сообщил в беседе с ura.ru, что на сегодняшний день основная эпидемическая угроза исходит из Китая. Как сообщал ivbg.ru, в этой стране объявили крупнейший локдаун за два года из-за COVID-19.

«Убитая вакцина, которую они применяли, достаточно низкоэффективная. В основном, у них все держится не на вакцинировании, а на карантинных мероприятиях», – рассказал Петр Чумаков

Также эксперт отметил, что нужно ревакцинироваться каждые полгода.

«Я думаю, что такая угроза будет еще год-полтора», – выразил мнение Петр Чумаков