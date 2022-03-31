Экомилиция Ленобласти получила десять машин для патрулирования лесов

Презентация транспорта и не только для Александра Дрозденко прошла сегодня во дворе регионального Дома Правительства
Ранее ведомство получит в свое распоряжение передвижную лабораторию, где экомилиционеры смогут проводить лабораторные исследования окружающей среды на месте. Инспекторы будут наблюдать также за рациональностью использования недр, следить за охраной, использованием особо охраняемых природных территорий, контролировать соблюдение регионального «мусорного» законодательства и следить за нелегальными свалками.
Главу региона также ознакомили с мобильным приложением для контроля перевозчиков строительных отходов и грунтов, которое используют инспекторы Госэконадзора и сотрудники Леноблэкомилиции.
Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционерам предстоит патрулировать особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагировать на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксировать и оценивать правонарушения.
Напомним, идею создать подобное ведомство появилось еще в прошлом году. Тогда Александр Дрозденко указывал, что задачей такого подразделения станет поимка нарушителей экологической безопасности.