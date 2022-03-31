Экомилиция Ленобласти получила десять машин для патрулирования лесов

Презентация транспорта и не только для Александра Дрозденко прошла сегодня во дворе регионального Дома Правительства

«Экомилиция ― это мобильное подразделение при комитете государственного экологического надзора и контроля, которое будет выезжать на все острые сигналы, плановые проверки, обращения граждан, и не только фиксировать нарушения, но и проводить лабораторные экспресс-исследования», ― рассказал глава Ленобласти.

Ранее ведомство получит в свое распоряжение передвижную лабораторию, где экомилиционеры смогут проводить лабораторные исследования окружающей среды на месте. Инспекторы будут наблюдать также за рациональностью использования недр, следить за охраной, использованием особо охраняемых природных территорий, контролировать соблюдение регионального «мусорного» законодательства и следить за нелегальными свалками.

Главу региона также ознакомили с мобильным приложением для контроля перевозчиков строительных отходов и грунтов, которое используют инспекторы Госэконадзора и сотрудники Леноблэкомилиции.

«Сегодня есть положительный эффект ― почти сотня автотранспортных средств арестована и находится на штрафстоянках. Мы понимаем, что штрафы невысоки, поэтому для многих крупных организаций, которые пытаются работать нелегально на вывозе грунта и отходов, арест, изъятие техники ― уже серьезный удар. Должна быть неотвратимость наказания, когда нарушитель понимает, что он будет наказан», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Экомилиция создана на территории Ленобласти по распоряжению губернатора Александр Дрозденко. 104 экомилиционерам предстоит патрулировать особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагировать на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксировать и оценивать правонарушения.

Напомним, идею создать подобное ведомство появилось еще в прошлом году. Тогда Александр Дрозденко указывал, что задачей такого подразделения станет поимка нарушителей экологической безопасности.