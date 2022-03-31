Публикуем главное из брифинга Минобороны по ситуации на Украине на 31 марта

Министерство обороны РФ делится сводками о ходе военной спецоперации на Украине.
Информацию с передовой оборонное ведомство передает вечером, 31 марта.
- Средствами ПВО воздушно-космических сил России был сбит в воздухе один украинский вертолет Ми-24 в 30 км западнее города Изюм, а также 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тамарино, Лисичанск и Волноваха.
- В течение дня оперативно-тактической авиацией России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.
- Утром, 31 марта, киевским режимом была предпринята попытка эвакуации из города Мариуполь двумя вертолетами Ми-8 командного состава полка украинских националистов «Азов». Народная милиция ДНР сбила один украинский Ми-8 ВСУ, он упал в районе населенного пункта Рыбацкое.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.