Прокуратура защитила права варана на приватность в Екатеринбурге

Природоохранная прокуратура потребовала переоборудовать вольер варана в Екатеринбургском зоопарке. Ранее инспекторы установили, что там отсутствует укрытие.
Однако, в соответствии с потребностями его вида, варану необходимо место для уединения. Природоохранный прокурор подал иск в суд, потребовав переоборудовать вольер. Апелляционная жалоба зоопарку не помогла.
Суд принял во внимание, что в представленных ответчиком научных исследованиях не учитывается фактор демонстрации животного человеку, защита от которой должна быть обеспечена сотрудниками зоопарка.
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