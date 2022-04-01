Прокуратура защитила права варана на приватность в Екатеринбурге

Природоохранная прокуратура потребовала переоборудовать вольер варана в Екатеринбургском зоопарке. Ранее инспекторы установили, что там отсутствует укрытие.

Однако, в соответствии с потребностями его вида, варану необходимо место для уединения. Природоохранный прокурор подал иск в суд, потребовав переоборудовать вольер. Апелляционная жалоба зоопарку не помогла.

Суд принял во внимание, что в представленных ответчиком научных исследованиях не учитывается фактор демонстрации животного человеку, защита от которой должна быть обеспечена сотрудниками зоопарка.