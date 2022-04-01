По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 173 человек.
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30.03.2022 241
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Волховском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+4).
- Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+2), Томарово (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+6), Всеволожск (+4), Новое Девяткино (+2), Сертолово (+2), Кузьмоловский (+1), Старая (+3), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Агалатово (+1), Юкки (+2), Дубровка (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+5), Победа (+1), Рощино (+2), Советский (+1), Приморск (+3), Красносельское (+1), Красная Долина (+1), Камышовка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Сиверский (+1), Изора (+1), Белогорка (+1), Большие Колпаны (+1), Старосиверская (+1), Дружная Горка (+1), Большое Верево (+1), Санаторий имени Свердлова (+1), Тойворово (+1), Воскресенское (+1), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Керстово (+1).
- Киришский район: Кириши (+9).
- Кировский район: Кировск (+7).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мошкино (+1), Алеховщина (+1), Янега (+2).
- Ломоносовский район: Михайловская (+1), Новоселье (+4), Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Ропша (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Лаголово (+3), Оржицы (+1), Виллози (+1), Ретселя (+1).
- Лужский район: Луга (+7), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+4), Лукинская (+1), Вознесенье (+2), Важины (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Сосново (+1), Починок (+1), Раздолье (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+11).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Свирь (+1).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+2), Никольское (+2), Новолисино (+1), Сельцо (+2), Любань (+2), Рябово (+1), Ушаки (+1).