По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 173 человек.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Волховском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.