Мужчина облил краской автомобиль соседки и поджег его в деревне Шпаньково

Автомобиль Hyundai Solaris вспыхнул поздним вечером 30 марта на улице Алексея Рыкунова в деревне Шпаньково Гатчинского района Ленобласти.

Неизвестный облил краской крышку багажника авто, а затем поджег его. Пожар потушил проезжавший мимо водитель. Машина пострадала не сильно. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вам будет интересно В полыхавшем мусоре на стройплощадке в Мурино нашли тело Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы ночью 1 апреля – горело на стройплощадке в Мурино Всеволожского района Ленобласти. Как... 01.04.2022 53

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 43-летний сосед потерпевшей. Взяли его в своей квартире, у него изъяли банку из-под краски.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже не раз был судим.