Мужчина облил краской автомобиль соседки и поджег его в деревне Шпаньково

Автомобиль Hyundai Solaris вспыхнул поздним вечером 30 марта на улице Алексея Рыкунова в деревне Шпаньково Гатчинского района Ленобласти.
Неизвестный облил краской крышку багажника авто, а затем поджег его. Пожар потушил проезжавший мимо водитель. Машина пострадала не сильно. Сумма ущерба устанавливается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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01.04.2022 53
На следующий день правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 43-летний сосед потерпевшей. Взяли его в своей квартире, у него изъяли банку из-под краски.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже не раз был судим.