В Петербурге началась подготовка к Параду Победы

В Северной столице прошла первая репетиция парада на День Победы.

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга военнослужащие ЗВО и Северо-Западного округа Росгвардии в составе оркестра прорепетировали разную строевую технику, исполнение маршей и государственного гимна России. Кадрами с места репетиции делится портал Фонтанка в пятницу, 1 апреля.

Кроме того, в этом году, вероятно, на параде покажут новые элементы торжественного мероприятия. У Главного штаба была растянута огромная георгиевская лента в виде символа спецоперации на Украине — буквы Z.