Как делятся пользователи соцсетей, в Арабских Эмиратах появляются странные требования отпуска товаров русскоязычным клиентам.

В частности, речь идет о магазине Chanel. Как пишет tg-канал RT на русском, блогеру Лизе Литвин не хотели продавать сумку из-за того, что «она россиянка». Со слов недовольной клиентки, ей пришлось даже заполнить странный документ, в котором она обещает не носить покупку в России.

О подобном случае писала и другая гражданка России. Она также хотела приобрести товары в магазине и с нее потребовали аналогичную записку. Фотографию этого документа ранее публиковал портал РИА Новости.

Ранее мы выпускали большой материал о начавшейся общемировой русофобии. Знаменитых русских музыкантов, которым рукоплескал весь мир, сегодня принуждают публично осудить свою Родину под угрозой разрыва контрактов. Спорт вне политики, но спортсменам, положившим на это жизнь, сегодня отказывают в участии в соревнованиях. Людям плюют в лица, портят имущество и открыто угрожают убийством на улицах, по которым они спокойно ходили годами.

Редакция ivbg.ru собрала факты вопиющей дискриминации россиян по национальному признаку. Никаких неназванных экспертов и голословных утверждений. Только фото, видео и ссылки. Пройдет время, и все они будут утверждать: «Мы этого не говорили и не делали». Говорили. Делали.