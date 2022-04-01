В массовом отравлении детей в лагере под Приозерском нашли виновного

Исполнительному директору ресторана, который отвечал за организацию питания на базе отдыха в Приозерском районе, предъявили обвинение.

Как передает пресс-служба регионального СК в пятницу, 1 апреля, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения на запрет определенных исполнительному директору ресторана ООО «Бестрест». Организация организовывала питание базе отдыха «Зеленая деревня» в Оврагах, где ранее была найдена кишечная палочка.

Следователи считают, что директор организации халатно отнеслась к прохождению сотрудниками ресторана медосмотров и соблюдению санитарных требований. В итоге 27 февраля у пятерых детей, находившихся на базе, ухудшилось самочувствие.

Как ранее писала наша редакция, в связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело.