В небе над Мурино в День Победы разорвется пятьсот фейерверков

Запуск фейерверков 9 мая обойдется бюджету города в 200 тысяч рублей. Поиск организатора мероприятия уже начался.

Согласно данным портала госзакупок, 1 апреля администрация Мурино начала поиск организатора фейерверка в честь Дня Победы. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 12 апреля, а 14 числа объявят исполнителя.

Из техзадания следует, что для проведения торжественной части праздника необходим запуск более 500 фейерверков 12 видов: трещащие пальмы, мерцающие пионы, цветные звезды, серебряные и золотые короны. На смотровой площадке установят римские свечи, из которых вылетают огненные шары и искры.

«Гвоздем программы» станет залп больших фейерверков на высоте в 170 метров. Само представление начнется в 22:00 и завершится через пять минут.