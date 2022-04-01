На внутреннем кольце КАД между Московским и Пулковским шоссе перекроют одну полосу

Автор: Гузель Галимова
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Движение будет ограничено по четвертой полосе на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», со 2 по 6 апреля на этой полосе будут вестись работы по уборке смета. По остальным трем полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Работы затронут участок с 65 по 68 километр.

Работы будут вестись круглосуточно. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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30.03.2022 149
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