Движение будет ограничено по четвертой полосе на участке внутреннего кольца КАД между развязками с Московским и Пулковским шоссе.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», со 2 по 6 апреля на этой полосе будут вестись работы по уборке смета. По остальным трем полосам будет введено ограничение скорости до 50 км/ч. Работы затронут участок с 65 по 68 километр.

Работы будут вестись круглосуточно. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.