Министерство обороны РФ делится сводками о ходе военной спецоперации на Украине.
Информацию с передовой оборонное ведомство передает вечером, 1 апреля.
- Оперативно-тактическая авиация РФ поразила за день 40 военных объектов Украины;
- Крылатыми ракетами «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское;
- ВС России с начала спецоперации уничтожили 357 украинских беспилотников и 1 854 танка;
- В течение дня авиацией РФ поражены два украинских зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» и одна пусковая установка «Оса»;
- Подразделения российских вооруженных сил завершили зачистку от националистов населенного пункта Урожайное и ведут бой с украинской 54 отдельной механизированной бригадой за овладение совхозом Октябрь. Глубина продвижения за день составила 8 километров. Уничтожена украинская мотопехотная рота, усиленная танковым взводом.