Публикуем главное из брифинга Минобороны по ситуации на Украине на 1 апреля

Министерство обороны РФ делится сводками о ходе военной спецоперации на Украине.

Информацию с передовой оборонное ведомство передает вечером, 1 апреля.

Оперативно-тактическая авиация РФ поразила за день 40 военных объектов Украины;

Крылатыми ракетами «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское;

ВС России с начала спецоперации уничтожили 357 украинских беспилотников и 1 854 танка;

В течение дня авиацией РФ поражены два украинских зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК «Бук-М1» и одна пусковая установка «Оса»;