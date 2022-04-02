В Ленобласти хотят продлить льготы для семей с детьми-инвалидами без возрастного ограничения

Уполномоченный по правам ребенка России Мария Львова-Белова оценила и поддержала идею Александра Дрозденко по созданию программ социальной поддержки семей с инвалидами.

Речь идет о продлении льгот для семей с детьми-инвалидами после их совершеннолетия. В первую очередь данная мера затронет бесплатную реабилитацию и обеспечение санаторно-курортными услугами и выплатами всех нуждающихся.

«Договорились на уровне федеральной законодательной инициативы работать по закреплению льгот. <…> После совершеннолетия таких детей поддержка существенно меняется, хотя они не могут обойтись без помощи близких», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Также в ближайшее время в Ленобласти рассмотрят вопрос об увеличении детского инвентаря в пунктах проката средств реабилитации инвалидов.

Напомним, что в России продлили упрощенный порядок признания или продления установленной инвалидности.