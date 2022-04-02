В России проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, который продлится до 30 апреля. Соревнования проходят по 24 предметам.

Ученица 10 класса Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского Алина Хамцова и ученик 11 класса Тихвинской гимназии №2 Георгий Шерстняков стали призерами заключительного этапа ВсОШ по литературе.

В Казани сейчас проходит проходит заключительный этап олимпиады по истории. Ленобласть представляют трое одиннадцатиклассников: Алексей Белов (Гатчинская школа №2), Илья Тихонов (Выборгская школа №37), Михаил Трофимук (Бегуницкая школа). Итоги этого этапа будут подведены 3 апреля.