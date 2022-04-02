Производитель упаковки Smerfit Kappa продаст заводы в Ленобласти

Ранее ivbg.ru сообщал, что ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa, являющийся крупнейшим в Европе, объявил об уходе с российского рынка.

В Ленобласти работают три завода компании, которые будут проданы. Smurfit Kappa Group уже уведомила власти Ленобласти о решении уйти с российского рынка.

«Речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре. По информации руководства компании, до появления нового собственника заводов, предприятия продолжат работать и выплачивать заработную плату сотрудникам», – отметил вице-губернатора Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России проверит объявившие об уходе с российского рынка компании. Особое внимание будет уделено социально незащищенным группам работников.