Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить в стране ядерные боеголовки Америки.

Это бы существенно усилило сдерживание Москвы, – заявил премьер-министр Ярослав Качиньский газете Welt am Sonntag.

При этом иностранный политик уточнил, что это инициатива польской стороны и Вашингтон не обращался к Польше с таким предложением.

Качиньский также уверен, что страны НАТО обязаны провести миротворческую миссию на Украине и предоставить оружие, о котором Зеленский.