Польша готова размещать на своей территории ядерное оружие США

Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить в стране ядерные боеголовки Америки.
Это бы существенно усилило сдерживание Москвы, – заявил премьер-министр Ярослав Качиньский газете Welt am Sonntag.
При этом иностранный политик уточнил, что это инициатива польской стороны и Вашингтон не обращался к Польше с таким предложением.
Качиньский также уверен, что страны НАТО обязаны провести миротворческую миссию на Украине и предоставить оружие, о котором Зеленский.
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