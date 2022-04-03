Польша готова размещать на своей территории ядерное оружие США

Автор: Анастасия Щербакова
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Вице-премьер Польши заявил о готовности разместить в стране ядерные боеголовки Америки.

Это бы существенно усилило сдерживание Москвы, – заявил премьер-министр Ярослав Качиньский газете Welt am Sonntag.

При этом иностранный политик уточнил, что это инициатива польской стороны и Вашингтон не обращался к Польше с таким предложением.

Качиньский также уверен, что страны НАТО обязаны провести миротворческую миссию на Украине и предоставить оружие, о котором Зеленский.

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03.04.2022 35
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