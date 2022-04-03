На смену видеокартам AMD и Nvidia могут прийти китайские аналоги

Китайский производитель Moore Threads показал компьютерную видеокарту собственной разработки. Совсем скоро она может выйти на внутренний рынок, а после и за его пределы.

Об устройстве, которое может стать аналогом видеокарт от Nvidia и AMD пишет РИА Новости со ссылкой на портал Videocardz.

Адаптер имеет две вариации: MTT S60 и MTS2000. Первая оснащена 6 терафлопсами и 8 ГБ памяти, вторая имеет «на борту» 12 терафлопс и 32 ГБ.

При этом, видеокарты поддерживают DirectX Runtime, OpenCL, OpenGL, Vulkan и CUDA. На показе была продемонстрирована мощность видеокарты на игре League of Legends. Правда, пользователи уже раскритиковали метод тестирования, поскольку данная игра не особо требовательна к характеристикам видеокарты.

Пока информации о наличии и ценах на продукцию нет. Вероятно, сперва компания будет продавать адаптеры на китайском рынке.