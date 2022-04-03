В Петербурге фиксируются первые случаи укусов клещей

Комздрав Петербурга поделился информацией о том, где жители и гости города могут пройти вакцинацию от энцефалита.

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению Невским новостям рассказали, что получение вакцины от клещевого энцефалита в этом году не изменится — привиться можно в любой поликлинике. Вакцинацию прошли уже 3 238 человек.

В Комздраве просят отнестись к данной процедуре ответственно — несмотря на отсутствие зелени в городе, кровопийцы скоро проснутся. На данный момент зафиксированы только два случая нападения на петербуржцев клещами и оба произошли в других регионах.

Кроме того, что получить вакцину можно во всех поликлиниках Петербурга, на территории города действует несколько лабораторий, где можно убедиться, является ли клещ, укусивший человека, зараженным. Они представлены в таблице ниже.