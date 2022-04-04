Разработчик World of Tanks покидает Россию и Белоруссию

Белорусская компания Wargaming решила, что не будет владеть или управлять каким-либо бизнесом в России и Белоруссии и покидает обе страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании 4 апреля.

Так, с 31 марта разработчик передала свой бизнес в России и Белоруссии местному управлению «Lesta Studio». Отныне она больше не связана с Wargaming. Как уточняют в компании, они готовы к существенным убыткам в результате этого решения.

Разработчик заверил пользователей своих игр и сервисов, что в течение переходного периода «живые» продукты останутся доступными в России и Беларуси, но будут управляться уже новым владельцем.

Кроме того, Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске. Причины такого решения не называются.