Владелец нашумевшего объявления о продаже конструктора Lego за 1 млн рублей дал интервью

Коллекционером конструктора оказался петербургский старшеклассник. Переезд вынудил юношу продать то, что он собирал и строил 17 лет.

В гостях у Артема побывала редакция Mash на Мойке, которой владелец «Lego» рассказал, как подетально собирал пластмассовый город и почему решил его продать.

Первые наборы молодому человеку покупали родители, когда он был еще совсем маленьким. Удивительно, но Артему удалось сохранить давно подаренный конструктор, а дальше стал собирать его сам, покупая в магазинах или выменивая у других коллекционеров.

Сейчас в его коллекции порядка 900 наборов и некоторые из них в России никогда не продавались. Труд всей своей жизни коллекционер решил продать из-за с переезда. Максимум за «пластмассовый мир» ему предлагали 900 тысяч рублей, однако владелец непреклонен — не меньше миллиона. Цена, по его мнению, и так сильно снижена.