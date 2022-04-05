Краснокнижные выпи возвращаются в Ленобласть из теплых мест

Автор: Александр Селиванов
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В настоящее время птицы ищут места с открытой водой.

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После долгой зимовки в Петербург и Ленобласть возвращаются краснокнижные выпи.

Фотограф Антон Кубышкин смог запечатлеть несколько птиц, которые в весенней оттепели смогли отыскать открытую воду.

Фотографии были опубликованы в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

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