Дожди с мокрым снегом пройдут в Петербурге во вторник

Ожидается облачная и ветреная погода, пройдут дожди, временами с мокрым снегом.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Петербурге во вторник ожидаются пасмурная погода с мокрым снегом.
Воздух в городе прогреется до +3…+5 градусов, в Ленинградской области — от 1 до 6 градусов.
Порывы юго-восточного ветра могут достигать 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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04.04.2022 129