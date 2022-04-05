Россияне рассказали, где планируют провести майские праздники

Большая часть россиян собирается провести майские праздники на даче.

Большинство опрошенных проведут праздники на даче или в деревне, а 21% планируют отдыхать дома. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Всего сотрудники сервиса опросили 1,8 тысяч человек. По результатам опроса, за границу планируют отправиться лишь 6%. Также по 6% опрошенных отдохнут у морского побережья внутри страны или отправятся в экскурсию. Всего 2% рассказали о намерении провести праздники в горах.

— Большинство опрошенных — 41%, будут проводить время на даче или в деревне. Еще 21% планируют отдыхать дома на диване. Отметим, что это традиционно одни из самых популярных вариантов, судя по ежегодным опросам, — сообщили в Туту.ру.