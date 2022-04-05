Дрозденко о действиях Запада против России: Циники, грабители пытаются нам диктовать еще свои условия

Губернатор Ленобласти на встрече с «серебряными» волонтерами во Всеволожске заявил о недальновидности коллективного Запада, который санкциями загоняют своих же граждан в угол.

Он отметил, что российский рубль подкреплен реальным продуктом, а доллар — это «фантик», который ничего не стоит.

«Мы обеспечены нефтью, зерном, газом, углем, металлом. И все это стоит денег, а фантик (доллар — прим. ред.) — ничего не стоит. Поэтому они испугались, что мы все будет продавать за рубли. <…> Циники, грабители, попиратели культуры пытаются нам диктовать еще свои условия», — заявил глава региона.

И в качестве примера Александр Дрозденко привел анекдот про нетрезвых людей.

«Идет разгар пьянки, все напились и стараются обидеть и вытолкать за дверь одного гостя, который при этом прав. В пьяном угаре никто не оценивает свои действия, но утром все протрезвеют и им будет стыдно. Только похмелье бывает разным – и голова будет болеть, и жить не будет хотеться».