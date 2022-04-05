Полицию Петербурга ищет злоумышленника, который подозревается в изнасиловании школьника. Все произошло в хостеле на набережной реки Фонтанки.

По предварительным данным, вечером 3 апреля 13-летний мальчик познакомился у станции метро «Площадь Восстания» с неизвестным мужчиной. Под угрозой ножа он заставил подростка сесть в такси и поехал вместе с ним в хостел, где изнасиловал его. Утром он отвез на такси мальчика домой и скрылся.

Вам будет интересно Информация о насилии над ребенком в детском лагере в Мичуринском подтвердилась Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства детского оздоровительного лагеря «Мечта». Региональный СК завел уголовное дело после инициированной им... 04.04.2022 191

О случившемся в полицию заявила мать пострадавшего. Школьника осмотрели медики и в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Полиция ищет 31-летнего подозреваемого, который ранее был судимРешается вопрос о возбуждении уголовного дела.