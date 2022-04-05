Завод Kingspan продолжит работу в Гатчине после ухода иностранного собственника

Завод сэндвич-панелей и металлоконструкций, созданный ирландской группой Kingspan в Ленобласти, продолжит выпуск стройматериалов после ухода иностранного собственника.

Группа Kingspan уведомила правительство Ленинградской области о передаче своих активов в России в управление российскому менеджменту, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине Ленинградской области, продолжат работу и выпуск продукции. По информации руководства компании, предприятия сегодня обеспечены долгосрочными заказами», — сообщает зампред правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

Компания приняла решение об уходе еще в начале марта, но потребовалось несколько недель, чтобы подготовить все необходимое для организованного осуществления этого процесса.

Ранее стало известно, что ирландский производитель картонной упаковки Smurfit Kappa уходит с российского рынка. В Ленобласти работают три завода компании, которые будут проданы.