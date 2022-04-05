86 российских солдат вернулись домой: Россия и Украина обменялись пленными

Россия и Украина снова обменяли пленных. На этот раз обмен прошел в формате 86 на 86 человек.

«Подтверждаю, что обмен по формату «86 на 86» состоялся», — цитирует « РИА Новости » уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

В списках изначально значились и четыре сотрудника «Росатома», однако обмен сорвался в последний момент. Омбудсмен добавила, что сейчас ведется работа по возвращению моряков и дальнобойщиков.

В прошлый раз об обмене пленными между сторонами сообщалось в конце марта. Тогда Россия и Украина обменялись по схеме «10 на 10».