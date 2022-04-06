В России ограничения на продажу в одни руки затронули около 20 товаров

За месяц ограничения на продажу в одни руки затронули около 20 наименований базовых товаров. В Минпромторге считают, что таким образом минимизируются риски закупки социально значимых продуктов питания перекупщиками.

В «Магните» и «Дикси» нельзя приобрести неограниченное количество сахара, гречки и тушки курицы. Ограничения: в магазинах у дома – не более 5 кг каждого продукта. В супермаркетах – не более 10 кг.

В «Перекрестке» ограничена продажа сахара, гречневой крупы и некоторых видов подсолнечного масла. В «Пятерочке» – этих же продуктов и риса.

В «Ленте» 5 апреля сняты ограничения на покупку почти всех товаров. Исключение – средства личной гигиены, не больше пяти упаковок в одни руки.